Modifiche alla viabilità per posa fibra ottica Fiorano

Da lunedì 8 giugno a sabato 13 giugno a Fiorano Modenese sono previsti lavori di posa della fibra ottica in via Statale, in via Flumendosa e in via Statale Est ed è previsto un restringimento stradale, con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile. Anche all’intersezione tra via Statale Est e via Boccaccio è previsto un restringimento stradale, con eventuale senso unico alternato regolato da movieri.

Infine per lavori in via Alfieri angolo con via Tasso, fino al 26 giugno, è previsto un restringimento stradale ed eventuale senso unico alternato