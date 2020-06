Al 16 settembre la scadenza dell’acconto IMU 2020

Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella seduta di mercoledì 3 Giugno, è divenuto ufficiale il rinvio dell’acconto Imu 2020 al 16 settembre 2020, ad eccezione dell’Imu dovuta allo stato per i fabbricati di categoria “d” fino a quando il Governo nons i sarà pronunciato sull’argomento.

A differenza dell’anno scorso il versamento dell’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre di quest’anno applicando le aliquote e la detrazione vigenti per l’Imu e la Tasi del 2019. Per i contribuenti è disponibile il software di calcolo direttamente sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo, al seguente link: https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/tributi-imposte-e-tasse

Nel mese di giugno, inoltre, i contribuenti riceveranno l’avviso di pagamento dell’acconto relativo alla tassa rifiuti dovuta per il 2020. Quest’anno l’acconto dovuto entro Luglio è pari al 25% e non al 70% come negli anni scorsi.

In particolare l’acconto è riscosso nei seguenti termini:

1) Prima rata in acconto con scadenza 1/7/2020 pari al 25 % dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dallo scrivente consiglio per l’anno 2019;

2) Seconda rata in acconto con scadenza 30/10/2020 pari al 25 % dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dallo scrivente consiglio per l’anno 2019.

Il Comune provvederà solo a decorrere dal prossimo ottobre all’invio dell’avviso di pagamento della terza rata di saldo-conguaglio con scadenza dopo il 1/12/2020 applicando le tariffe approvate dallo scrivente consiglio per l’anno 2020.

Nell’applicazione della rata di saldo-conguaglio si terrà conto di quanto disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera del 5/5/2020 n.158 in merito alle riduzioni previste a favore delle utenze non domestiche e di quelle domestiche.

È previsto il ricevimento del pubblico allo sportello esclusivamente su appuntamento telefonico e solo ed esclusivamente in caso di necessità non rinviabile. Lo sportello tributi presso i quadrati riceverà su appuntamento telefonico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30. Per telefono (Tari 0536-880937 – Imu-Tasi 0536-880758 0536-880822 riscossione 0536-880940) e per mail (tributi@comune.sassuolo.mo.it)