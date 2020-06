Anche a Reggio Emilia la Festa dell’Arma dei Carabinieri: 206 anni al servizio degli italiani

Domani 5 giugno, alle 11:30, all’interno della caserma sede del Comando Provinciale di Reggio Emilia, avrà luogo la celebrazione del 206° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La celebrazione, tenuto conto della contingente situazione sanitaria nazionale, così come in tutti i capoluoghi di provincia, si terrà contemplando esclusivamente la deposizione di una corona d’alloro da parte del Comandante Provinciale.

Nel rispetto di queste disposizioni, il comandante Provinciale di Reggio Emilia, Col. Cristiano Desideri, accompagnato dal Prefetto della provincia reggiana, Dr.ssa Maria Forte, deporrà una corona alla targa del Carabiniere Medaglia d’Oro al valor Militare Leone Carmana anche in onore dei Caduti dell’Arma posizionata nell’atrio principale della Caserma di Corso Cairoli.

Alla luce dell’emergenza sanitaria, cosi come in tutt’Italia, non saranno diramati inviti ad altre Autorità locali, rappresentanze e cittadinanza.