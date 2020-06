“Prove tecniche di riconnessione” per la scuola modenese

Venerdì 5 giugno è l’ultimo giorno di scuola, di una scuola completamente rivoluzionata dal Covid-19, quella della didattica a distanza e delle aule deserte; proprio l’ultimo giorno di lezione di quest’anno scolastico il Centro educativo Memo del Comune intende lanciare un segnale forte per contribuire alla riflessione che si dovrà sviluppare in questi mesi in vista della riapertura di settembre.

È rivolto alle famiglie, agli insegnanti e a tutti gli interessati il webinar, in programma venerdì 5 giugno alle ore 18 sul canale Facebook di Memo, intitolato “Prove tecniche di riconnessione”.

“Dopo questo lungo periodo che ha trasformato il nostro modo di stare con gli altri in tutti i contesti e ha sconvolto l’anno scolastico – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – la progettazione della ripartenza scolastica non può prescindere dall’ascolto e dalla qualità delle relazioni per progettare un’accoglienza che non sia solo centrata su aspetti organizzativi e per ripensare a nuovi patti di corresponsabilità capaci di considerare tutti i punti di vista: quello degli alunni, degli insegnanti, dei genitori. Il webinar di venerdì intende essere un punto di partenza e un’occasione per riflettere insieme”.

L’incontro sarà introdotto da Daniela Soci, pedagogista dei Servizi educativi del Comune. Con la psicologa Rossana Grossi, che lavora su situazioni di grande criticità ed è dunque in grado di portare la prospettiva di chi è abituato a guardare situazioni anche molto difficili, di malattia e sofferenza, non solo dal punto di vista dei vincoli, ma anche delle opportunità e delle forme di resilienza che possono emergere. Si partirà quindi tracciando un bilancio dell’esperienza di “strana scuola” che ha caratterizzato gli ultimi mesi e riflettendo su punti di vista, bisogni, ma anche risorse che bambini e adolescenti hanno messo in campo. Ci si interrogherà su come insegnanti e genitori possono accompagnare bambini e ragazzi in queste fasi di transizione e su quali sono le buone domande da porsi per una ripartenza, a settembre, che possa salvaguardare i significati autentici del fare scuola.