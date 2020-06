Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 4 giugno

Estesa nuvolosità con frequenti precipitazioni, più intense inizialmente sui rilievi centro-occidentali ove assumeranno con maggiore probabilità carattere di rovescio o temporale. Precipitazioni inizialmente più deboli ed intermittenti sulle aree pedecollinari e sul riminese. In serata tendenza ad accentuazione dei fenomeni, con temporali che, sui rilievi, assumeranno localmente carattere di forte intensità. Temperature: minime stazionarie o lieve in aumento e comprese tra 16° e 19°, massime in diminuzione, comprese tra 20° e 22° sulle pianure centro-orientali e ferrarese e 23/25° sulla Romagna Venti: sul crinale appenninico da sud-ovest, moderati con locali rinforzi. Sulle rimanenti aree deboli tra sud e sud-est, con locali rinforzi. Mare: al mattino poco mosso, localmente mosso al largo; dal pomeriggio moto ondoso in aumento fino a divenire molto mosso a largo.

(Arpae)