Operatori del 118 derubati degli zaini mentre effettuano un soccorso

Due operatori del 118 impegnati ieri sera in un intervento di soccorso in via Orfeo, sono stati saccheggiati dei loro zaini con dentro gli effetti personali da un 34enne italiano entrato sulla loro ambulanza. Il ladro è stato arrestato dalla Polizia in via Castiglione, nel centro di Bologna. Gli agenti del 113, avvertiti dell’accaduto, hanno rintracciato il ladro poco lontano e lo hanno arrestato per furto pluriaggravato. Il 34enne aveva già vari precedenti anche per stupefacenti e un divieto di dimora nel comune di Bologna.



