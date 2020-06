Elena Pasoli designata dalle Regioni per il Cepell. Le congratulazioni del presidente Bonaccini e delll’assessore Felicori

“Alla direttrice Elena Pasoli, che ha una notevole esperienza internazionale, tale da qualificare il Centro del Ministero dei Beni Culturali, le nostre più vive felicitazioni”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, si sono congratulati con Elena Pasoli, direttrice della Fiera del Libro per Ragazzi, che è stata designata dalle Regioni italiane per il Consiglio di Amministrazione del Centro per il libro e la lettura (Cepell.it), Istituto autonomo del MiBACT che attua politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro e della cultura italiana all’estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale e come luogo di incontro, dialogo e scambio per gli operatori pubblici e privati che operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro.

“Siamo felici per la designazione di Elena Pasoli, Exhibition Manager della Bologna Children’s Book Fair- dichiara Giampiero Calzolari, presidente BolognaFiere– nel Cda del Centro per il libro e la lettura, un importante riconoscimento per la sua preparazione professionale e l’entusiasmo con cui affronta ogni impegno che saranno fondamentali, e son certo caratterizzeranno, anche questo suo nuovo incarico”.

Chi è Elena Pasoli. Si occupa da sempre di promozione culturale e da oltre vent’anni di editoria per ragazzi e illustrazione. Direttrice della Bologna Children’s Book Fair, la fiera professionale leader mondiale nel settore libri e i contenuti per giovani lettori, ha vinto nel 2018 il premio internazionale Eric Carle Honor nella categoria Bridge. Dopo numerosissime mostre di libri e di illustrazione realizzate in circa venti paesi, collaborazioni con l’Associazione Italiana Editori nell’ambito della partecipazione dell’Italia come Paese Ospite in diverse fiere del libro internazionali, negli anni recenti ha curato la nascita di nuove manifestazioni di BolognaFiere all’estero, in particolare negli Stati Uniti con la New York Rights Fair, in Cina con la China Shanghai International Children’s Book Fair, e in Russia con la prossima Moscow Children’s Book Fair che vedrà la luce nel settembre 2021. E’ socio fondatore della sezione italiana dell’istituzione internazionale Ibby e membro attivo di PublisHer, network mondiale di professioniste impegnate nel mondo editoriale; nel 2016 ha creato con la Fondazione Bellonci e il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) il Premio Strega Ragazze e Ragazzi; è membro del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari.