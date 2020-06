Cedevano droga ai loro coetanei a scuola e nei parchi: 8 giovanissimi nei guai nella Bassa modenese

Alle prime luci dell’alba, a Mirandola, i carabinieri della Compagnia di Carpi, a conclusione di una attività di indagine protrattasi per qualche settimana, hanno eseguito otto perquisizioni locali e personali, disposte dalla Procura della Repubblica di Modena, nei confronti di otto giovani di Mirandola e Cavezzo, poco più che maggiorenni, denunciati in stato di libertà alla Procura con l’accusa di aver reiteratamente ceduto – almeno negli ultimi sei mesi – marijuana ed hashish a loro coetanei.

Le cessioni di droga sono avvenute principalmente all’interno degli istituti scolastici del territorio in periodo pre-covid, nei parchi cittadini, in alcune sale giochi.

Nel corso delle ricerche sono stati rinvenuti complessivamente 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 7 telefoni cellulari, 5 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di € 375,00.