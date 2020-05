Nella giornata di martedì 2 giugno si svolgerà regolarmente il mercato tradizionale degli ambulanti a Novi di Modena in via G. di Vittorio.

Si ricorda che per utenti e ambulanti sono sempre valide le norme definite dal protocollo di sicurezza regionale pubblicato in data 17 maggio 2020.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013