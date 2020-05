Incendio di sterpaglie a Borgo Tossignano, i Vigili del fuoco salvano tre gattini

Oggi poco dopo le 13:30, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso per l’incendio di sterpaglie nella zona artigianale di Borgo Tossignano, in via Montanara Nord, vicino ad alcuni capannoni. I pompieri, con 4 mezzi e 2 squadre, hanno provveduto a spegnere l’incendio. Sono bruciati circa 1000 metri quadri di vegetazione.

Durante le operazioni di spegnimento, i caschi rossi hanno ritrovato 3 gattini in mezzo alle sterpaglie, che avevano cercato riparo sotto ad un secchio. Sul posto anche il sindaco di Borgo Tossignano, al quale sono stati affidati i 3 mici. L’intervento è durato poco meno di 2 ore.