A Sassuolo una Festa della Repubblica virtuale

Una Festa della Repubblica “virtuale” a Sassuolo come lo sono state la festa della Liberazione il 25 Aprile e quella del Lavoro il 1 Maggio.

In ottemperanza alle disposizioni contro il contagio da Covid-19, per evitare assembramenti di persone, l’Amministrazione Comunale ha annullato concerti e rappresentazioni organizzate, ogni anno, per celebrare la Festa della Repubblica ma non vuole rinunciare alla festa più importante per il nostro Paese, attraverso due dei suoi simboli principali: la bandiera italiana e l’inno di Mameli.

Per questo motivo, la mattina del 2 Giugno, si terrà l’alzabandiera che verrà ripreso e pubblicato a partire dalle ore 9,30 sulla pagina facebook del Comune di Sassuolo, sul canale Youtube e sul sito internet istituzionale, assieme ad un saluto da parte del Sindaco Gian Francesco Menani.

A seguire, sugli stessi canali, verrà pubblicato un video in cui la banda cittadina “La Beneficienza” eseguirà l’inno di Mameli e l’inno alla Gioia.