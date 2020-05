Sensi unici alternati per lavori sulle strade della montagna reggiana

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sul ponte sul Secchia del Pianello lungo la Sp 108, tra i territori comunali di Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo, saranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione da parte della Parenti costruzioni che comporteranno – per un tratto centrale di un centinaio di metri – la regolazione del senso unico alternato attraverso semaforo e non più a vista, come avviene dallo scorso gennaio. Restano ovviamente in vigore il limite di velocità a 30 km/h ed il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 33 tonnellate. Al termine dei lavori, il transito a senso unico alternato tornerà a vista.

Da lunedì 1 giugno si viaggerà invece a senso unico alternato regolato da movieri o semaforo a seconda delle zone di intervento e con limite di velocità a 30 km/h sulle Sp 7, 36, 64, 76 e 98 in comune di Carpineti. I provvedimenti saranno in vigore fino al termine dei lavori di ripristino dei tagli effettuati per la posa di nuove reti infrastrutturali che saranno eseguiti dalla Tazzioli e Magnani di Castelnovo Monti.

Da oggi fino al 30 giugno, infine, si viaggerà con limite di velocità a 30 km/h anche sulla Sp 486R di Montefiorino a Castellarano, in corrispondenza della rotatoria, oggetto di un intervento di completamento urbano.