Martedì 2 giugno riapre a Sassuolo il Palazzo Ducale

Riaprirà al pubblico martedì prossimo, 2 giugno Festa della Repubblica, palazzo Ducale di Sassuolo, assieme a tutte le sedi di Gallerie Estensi: Galleria Estense di Modena, Biblioteca Estense Universitaria e Pinacoteca Nazionale di Ferrara.

In questi mesi di chiusura le Gallerie Estensi hanno continuato ad accogliere virtualmente il pubblico, il museo è arrivato nelle case con l’hashtag #acasaconglieste, utilizzando una serie innovativa e originale di piattaforme di diffusione online: da Youtube, alle visite virtuali su Googlemeet che hanno visto partecipare circa 3000 visitatori che si sono prenotati sul sito, alle instastories su Instagram e gli approfondimenti su Facebook.

A partire da martedì 2 Giugno Palazzo Ducale riaprirà fisicamente le proprie porte ai visitatori e sarà aperto tutti i giorni, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, lunedì chiuso.

Sarà possibile prenotare la visita sul sito https://biglietteria-gallerie-estensi.ticka.it/

#SICURIAREGOLADARTE. Per poter riaprire in sicurezza il museo ha lanciato la campagna #SICURIAREGOLADARTE e adottato una serie di misure volte a diminuire il rischio del contagio. Si potrà accedere alle sale del museo solo con la mascherina. Inoltre, in tutti i siti delle Gallerie Estensi saranno presenti rilevatori di temperatura. Sarà adottato anche un programma per le pulizie che saranno eseguite secondo un calendario serrato con agenti virucidi. All’interno del museo sarà presente gel disinfettante per la sanificazione delle mani. Il numero di visitatori per sala sarà contingentato in modo da poter favorire una distanza di un metro e mezzo. Una segnaletica ad hoc informerà i visitatori delle distanze di sicurezza da mantenere.