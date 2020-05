Incendio nella notte a Gattatico: in fumo 600 rotoballe di fieno

Poco dopo le 4.30 di oggi, 29 maggio 2020, i carabinieri della stazione di Gattatico, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai Vigili del Fuoco che stavano operando con alcune loro squadre dai comandi di Reggio Emilia e Sant’Ilario d’Enza, sono intervenuti in via Don Minzioni di Gattatico dove, per cause ancora in corso di esatto accertamento, un incendio interessava una struttura adibita a fienile di proprietà di un’azienda agricola del luogo. Le fiamme hanno distrutto circa 600 rotoballe di fieno e un trattore. L’incendio non ha interessato altre strutture. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sui fatti fervono gli accertamenti a cura dei carabinieri di Gattatico.



