I fioranesi Enzo Donelli e Paola Bellei sposi da sessant’anni

Oggi, giovedì 28 maggio 2020, hanno festeggiato 60 anni di matrimonio Enzo Donelli (nato nel 1932) e Paola Bellei (nata nel 1937). Si erano sposati in Santuario il 28 maggio del 1960. A fare loro festa sono 3 figlie, 14 nipoti e bisnipote e i tantissimi amici fioranesi

Lui è conosciuto come il presidentissimo Avis per 40 anni, ma anche per avere lavorato come impiegato e direttore alle Poste di Fiorano Modenese; lei è casalinga, ma ospitava a casa sua un piccolo doposcuola per tantissimi fioranesi.