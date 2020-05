Condanna unanime dei gruppi consiliari per l’atto vandalico alla sede del PD

E’ trasversale ed unitaria la condanna all’atto vandalico che ha colpito la sede del PD di Fiorano Modenese. I gruppi consiliari della lista civica ‘ ‘Francesco Tosi è il mio Sindaco’ e della lista ‘Lega Salvini Premier’, in modo congiunto ed in rappresentanza di tutti i propri componenti, condannano con fermezza il gesto di sfregio ed esprimono solidarietà al Partito Democratico, ricordando come il sentimento di comunanza e civiltà vada ben oltre alle battaglie politiche, che mai dovrebbero sfociare in odio o violenza di alcun tipo. Si aggiungono all’appello di sensibilizzazione anche le altre liste civiche ed i partiti del territorio fioranese non rappresentati in Consiglio Comunale, ma fortemente determinati a non far mancare la propria voce a favore di un confronto politico civile e costruttivo, che pare in un momento quanto mai necessario.



