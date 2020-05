La Polizia di Stato di Reggio recupera refurtiva e blocca il ricettatore georgiano

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile ha proceduto al controllo, in via Dalmazia, di un noto pregiudicato di cittadinanza georgiana, di 44 anni. L’operazione ha consentito di rinvenire una bicicletta a pedalata assistita, del valore di 2.000 euro, risultata provento di furto consumato nei pressi dell’ospedale cittadino lo scorso 21 maggio.

Oltre alla bicicletta, provento di furto e già restituita all’avente diritto, è stata rinvenuta un’altra bicicletta di pregio, delle collanine – per i quali sono ancora in corso accertamenti volti ad individuarne il legittimo proprietario -, un treno di penumatici nuovi, risultati provento di furto consumato in danno di un esercizio pubblico di via Ferruccio Ferrari, e degli attrezzi di giardinaggio professionali, provento di furto consumato in una cantina sita in uno stabile di via Mascagni.

All’esito dell’attività di rito il cittadino georgiano è stato deferito all’Autorità per il reato di ricettazione.