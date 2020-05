Scuole d’Infanzia di Modena: online la graduatoria degli ammessi

Da martedì 26 maggio sono consultabili le graduatorie dei bambini ammessi alle scuole dell’infanzia della città di Modena: statali, comunali, della Fondazione Cresci@mo, convenzionate e Fism.

Tutti i bambini di tre anni richiedenti potranno frequentare la scuola d’infanzia, confermando la tendenza consolidata negli ultimi tre anni che vede una copertura molto vicina al cento per cento, anche se quest’anno le domande sono state anche superiori allo scorso anno.

“Il nostro sistema integrato di offerta di servizi educativi sviluppato e consolidato negli anni si conferma indispensabile per rispondere alle esigenze diversificate di tutte le famiglie”, afferma l’assessora Grazia Baracchi che continua: “Le domande nei termini, addirittura superiori rispetto allo scorso anno nonostante il calo demografico, confermano l’alta richiesta di servizi educativi espressa dai cittadini: uno stimolo in più a investire su tutto il sistema in una prospettiva di sostenibilità, qualità e innovazione valorizzando esperienze e capacità di tutte le componenti”.

Per l’anno educativo 2020/2021 sono state 1.510 le famiglie con bambini nati nel 2017 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.616 lettere inviate l’anno precedente.

I richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.061 (1.019 l’anno precedente) per complessivi 1.133 posti disponibili.

Gli ammessi in prima battuta sono esattamente 965 e la maggior parte di loro frequenterà una delle scuole indicate come prima o seconda scelta all’atto della iscrizione presso il Sistema unico di prenotazione. Per l’esattezza sono l’85 per cento dei richiedenti a poter accedere alla scuola che hanno messo come prima scelta (73 per cento) o come seconda scelta (12 per cento). Restano momentaneamente in lista di attesa 96 bambini che potranno scegliere un posto tra i ben 168 rimasti liberi. Alle famiglie alle quali non si è potuta assegnare una delle scuole scelte per esaurimento dei posti nelle strutture indicate, subito dopo la pubblicazione della graduatoria, vengono infatti proposti, come ogni anno, i posti ancora disponibili.

A causa della situazione sanitaria, le graduatorie sono consultabili solo online. Per consultare la propria posizione è sufficiente collegarsi al sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.modena.it/istruzione. Inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino per il quale si è fatto domanda nell’apposita finestra di ricerca è possibile verificare la situazione personale. C’è anche la possibilità di effettuare una ricerca per numero di domanda da cui, per motivi di privacy, non appaiono i nominativi dei bambini, oltre che per scuola e sezione da cui si può verificare la graduatoria di quella sezione, sempre senza indicazione di del nominativo dei frequentanti.

Nei prossimi giorni, alle famiglie dei richiedenti arriverà per email dal settore Servizi Educativi una comunicazione con le informazioni e alcune istruzioni che variano a seconda che il bambino sia stato ammesso ad una scuola statale, comunale, della Fondazione Cresci@mo, convenzionata o Fism.

Per altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ammissioni Scuole Infanzia di via Galaverna 8, per email all’indirizzo scuole.infanzia@comune.modena.it o per telefono allo 059.2032771 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.