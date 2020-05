San Felice sul Panaro: ordinanza chiusura giochi nei parchi pubblici

A San Felice sul Panaro restano chiusi fino al 3 giugno i giochi per bambini, gli impianti sportivi (campi di calcio, calcetto, basket, skate park eccetera) a libera fruizione in parchi, giardini e spazi verdi pubblici. Lo ha stabilito con una ordinanza, firmata lo scorso 26 maggio, il sindaco Michele Goldoni. La decisione è stata presa per tutelare la salute dei cittadini, organizzare al meglio gli spazi e in attesa di chiarimenti sulle stringenti disposizioni governative che impongono ai Comuni specifiche attività di manutenzione ordinaria e supervisione e controllo degli spazi oltre a una approfondita pulizia giornaliera delle superfici.



