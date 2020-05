Riprende da mercoledì 27 maggio il mercato ambulante di Spilamberto

Il mercato si svolgerà in Piazza Caduti Libertà per la parte alimentare e in piazzale Monti (parcheggio Istituto Fabriani ed ex Caserma Carabinieri) per la parte extra-alimentare. L’accesso della clientela sarà permesso in modo controllato. Dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute pubblica come il distanziamento interpersonale, il divieto di assembramento, l’utilizzo di guanti, mascherine e disinfettante.

“Questo mercoledì – spiega l’Assessore al Commercio Stefania Babiloni – ripartiremo con il mercato ambulante sia alimentare che non; il non alimentare verrà spostato in Piazzale Monti perché solo così ci sentiamo di poter garantire i protocolli sanitari dati dalla Regione. Dello spostamento sono state informate le Associazioni di Categoria che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti.

Sono state manifestate da parte loro alcune perplessità e sono state fatte alcune proposte, per esempio, quella di tenere tutti i banchi insieme, come anche la possibilità di far scegliere agli ambulanti il posteggio, queste ed altre segnalazioni le stiamo valutando e nelle prossime settimane quello che potremo fare sarà fatto, intanto per non far perdere agli ambulanti un’altra settimana mercoledì si partirà come deciso dall’Amministrazione.

Vorrei comunque sottolineare che come Amministrazione siamo pronti ad un confronto con tutti gli ambulanti, per spiegare le nostre considerazioni e ascoltare le loro richieste. Il confronto si svolgerà già questo mercoledì subito dopo il mercato”.