Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 26 maggio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali e temporanei annuvolamenti di scarsa consistenza. In serata temporaneo aumento della nuvolosità sui settori centro-orientali. Temperature: minime in lieve aumento con valori tra 14° e 17°C, massime stazionarie o in lieve calo, intorno a 25/26°C nei centri urbani delle pianure centro-occidentali e tra 21 e 23° su Romagna e zone costiere. Venti: in prevalenza deboli dai quadranti orientali, con locali rinforzi al primo mattino sul mare. Mare: inizialmente mosso, in rapida attenuazione dal pomeriggio fino a divenire poco mosso ovunque.

(Arpae)