Nuovo Polo Scolastico di San Lazzaro di Savena, il sogno diventa realtà

Partiranno entro l’estate i lavori per il Nuovo Polo Scolastico Campus KID presentato alla comunità lo scorso anno dopo l’esito del concorso indetto dal Comune di San Lazzaro di Savena. Il progetto realizzato da Mario Cucinella diventa l’occasione per dare vita finalmente a un modello di scuola che porta con sè tutte le sperimentazioni più innovative degli spazi educativi. Uno spazio aperto alla comunità e in armonia con il parco urbano e che risponde alla necessità di riqualificazione e realizzazione per fasi in tempi diversi che garantisce il completo controllo nella realizzazione.

L’edificio della scuola vuole dare vita a un complesso unitario (scuole, palestra, auditorium) attraverso un’architettura che tiene insieme il nuovo edificio e l’esistente. La sua grande copertura come un foglio sospeso accoglie tutte le funzioni del plesso creando continuità a tutti gli spazi adibiti ad uso diverso che lavorano così in maniera complementare, dando luogo ad corpo unico da un punto di vista viso-percettivo.

Luce, colori, spazi dinamici e flessibili, cortili e giardini, il contatto con la natura: questi ingredienti creano un ambiente di comfort ideale dove i ragazzi e anche i più piccoli possano crescere sia intellettualmente che fisicamente. La distribuzione genera una successione di ambienti dove interno ed esterno, costruito e naturale sono pensati perfettamente integrati, sia nelle aule che negli spazi connettivi. Questi spazi connettivi diventano luoghi collettivi di relazione, sono flessibili e si integrano con gli ambienti per la didattica normale e speciale, nonché con gli spazi comuni e quelli a servizio della comunità come l’auditorium. Il plesso diventa uno strumento socio-culturale, dove l’architettura stessa è veicolo di comunicazione e di conoscenza per chi la usa.

“L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha messo la scuola e le istituzioni davanti ad una sfida: ripensare gli spazi dell’educazione e della formazione. Con il progetto di Campus Kid il nostro Comune ha già intrapreso questo percorso, che guarda agli edifici scolastici non più come semplici contenitori, ma come veri e propri spazi educanti, parte integrante del percorso formativo ed educativo. Luoghi che prediligono la didattica all’aria aperta e il contatto con la natura, spazi con una chiara vocazione e che invitano alla condivisione delle esperienze, stimolando e incoraggiando la creatività, l’ingegno, il pensiero critico e la crescita dei nostri bambini e ragazzi. Di questo e tanto altro parleremo nella diretta facebook di martedì sera con l’architetto Mario Cucinella, che ha firmato il nostro bellissimo progetto Campus Kid” racconta il sindaco Isabella Conti.

“Gli edifici devono dare spazio ad aspetti che prima non c’erano, alle nuove esigenze. Quindi, gli spazi l’educazione e la cultura hanno bisogno di una politica attenta a questi aspetti per un vero rilancio del paese. Per troppo tempo abbiamo fatto coincidere il luogo educativo con una norma, ma la norma non produce qualità e tanto meno bellezza. Gli edifici sono sempre una forma di educazione, la scuola a maggior ragione.” spiega Mario Cucinella

Martedì, 26 maggio, alle 18.00 in diretta sul canale Facebook di Mario Cucinella Architects, Mario Cucinella ospiterà la Sindaca Isabella Conti per una conversazione sul progetto dal titolo “Il futuro della scuola: una nuova concezione dell’architettura degli spazi educativi e della loro gestione”.