Contributi regionali per i Centri estivi fioranesi

Anche per l’estate 2020 il Comune di Fiorano Modenese ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia Romagna, che prevede un sostegno economico alle famiglie con figli nati dal 2007 al 2017 (dai 3 ai 13 anni) a copertura della retta di frequenza dei centri estivi aderenti al progetto.

Il contributo può essere richiesto da famiglie con attestazione ISEE 2020 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, attestazione ISEE 2019 non superiore a 28.000 euro.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda on line, dal 25 maggio al 19 giugno 2020. Occorre collegarsi al sito del Comune di Fiorano Modenese (www.fiorano.it) selezionando nel menù ‘Trova servizi – Servizi on line – Contributo regionale centri estivi’ e accedere con le credenziali Federa o Spid.

Il contributo che verrà erogato corrisponde alla rata di frequenza settimanale di centro estivo, nel limite di 84 euro a settimana, per un massimo di 4 settimane o fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro 336 per figlio.

Il bando di partecipazione e l’elenco dei centri estivi accreditati per l’estate 2020 è consultabile nella pagina del sito dedicata ai Centri estivi.

Vista l’emergenza Covid-19 sono possibili modifiche sulla base dell’evoluzione del quadro normativo.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Istruzione (tel. 0536 833420 mail scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it).