Incidente sul lavoro a Ravarino: operaio cade da ponteggio alto 6 metri

Questa mattina, in un cantiere edile di Ravarino, nel corso delle operazioni di demolizione e ristrutturazione di un vecchio edificio, un operaio tunisino di 36 anni è caduto da un ponteggio da un’altezza di circa 6 m. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale a Baggiovara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ravarino e il personale Asl della Medicina del lavoro, per gli accertamenti del caso. Non si conoscono ancora le condizioni dell’operaio.



