Il mercato di Soliera torna completo e si sposta in piazzale Loschi

Dalla prossima settimana il mercato bisettimanale del martedì e del sabato di Soliera ritorna al completo: non solo i banchi dei generi alimentari, ma anche tutte le altre categorie merceologiche (abbigliamento, calzature, oggettistica, etc.). La novità è che ci si sposta in piazzale Loschi, nei pressi del bocciodromo, in uno spazio più adeguato al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza anti contagio dal virus Covid-19.

Permangono il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale: resta obbligatorio indossare la mascherina. L’ingresso al mercato continuerà a essere presidiato da volontari e dipendenti dell’Unione Terre d’Argine, secondo il criterio “tante persone escono, tante ne entrano”.

Il mercato contadino del venerdì mattina rimane invece in piazza Lusvardi. A Limidi l’appuntamento con i banchi è sempre di lunedì mattina, mentre a Sozzigalli gli ambulanti espongono le loro merci il mercoledì mattina.

Il vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico Cristina Zambelli, fa appello al senso di responsabilità e invita alla partecipazione. “Per Soliera la riapertura completa del marcato è uno step significativo della fase 2 di uscita dall’emergenza. L’invito è a partecipare, a rendere vivo il nostro mercato, nel senso del rispetto reciproco e della sicurezza di ognuno di noi. Fondamentale indossare le mascherine e rispettare le distanze.”