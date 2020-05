Denunciato dopo essere stato fermato in zona stazione a Reggio con droga e bilancino

Si trovava lungo via Paradisi in zona stazione a Reggio Emilia quando alla vista di una pattuglia della sezione radiomobile della locale compagnia ha cercato di allontanarsi per evitare i controlli. Un atteggiamento che, notato dai militari, ha insospettito gli operanti che raggiunto il giovane l’hanno fermato trovandolo in possesso di una dozzina di grammi di droga tra hascisc e cocaina e un bilancino di precisione.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’altra sera i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 22enne egiziano incensurato abitante in città.