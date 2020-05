Tragedia ad Ozzano Emilia: 17enne intrappolato in un “rullo”, muore nell’Idice

Sembra che alcuni amici stessero facendo il bagno nel fiume Idice, nel territorio di Ozzano Emilia in un punto dove la profondità raggiungerebbe i 4 metri. In acqua uno dei ragazzi sarebbe finito in un “rullo”, insidiosa formazione idrodinamica che intrappola chi ci finisce e per azione della corrente lo tiene sott’acqua. La richiesta di aiuto è arrivata dai suoi amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è stato allertato il 115.

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno individuato e immediatamente tratto in superficie per affidarlo ai sanitari per la rianimazione cardiopolmonare, ma per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco con elicottero, sommozzatori, SAF con gommone e squadra terrestre, i sanitari del 118, il Soccorso Alpino e, appunto, i carabinieri.