FIVA Confcommercio e ANVA Confesercenti plaudono alla riapertura del mercato del lunedì a Modena

“La voglia di ripartire é tanta, ma con condizioni che permettano agli ambulanti di poter lavorare in sicurezza ” – così Fiva Confcommercio Modena e ANVA Confesercenti Modena intervengono in merito alla ordinanza del Comune di Modena di riapertura del mercati settimanale di Modena da lunedì 25 maggio. “Siamo prossimi alla riapertura dopo mesi di fermo, ed il Comune di Modena ha proposto condizioni di buon senso che nel rispetto dell’ordinanza Regionale responsabilizzano e coinvolgono gli operatori del mercato senza creare inutili complicazioni e quindi, – concludono i Presidenti provinciali delle due federazioni di categoria FIVA Alberto Dugoni e ANVA Alberto Guaitoli – siamo certi che tutti gli operatori si impegneranno affinché tutte le condizioni anti contagio siano strettamente applicate dagli stessi e della clientela per la tutela di entrambi”. Per il mercato di Modena gli accessi saranno regolati mentre tutti gli operatori e tutti i clienti dovranno indossare guanti e mascherina. Inoltre i banchi potranno operare solo in fronte e in prossimità di questi potrà sostare un numero limitato di clienti onde evitare assembramenti, garantendo in ogni caso il metro di distanza fra i clienti. I banchi inoltre saranno ricorrentemente igienizzati con prodotti appositi.



