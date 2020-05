Riparte domani il mercato settimanale di Vignola

Giornata importante quella di domani mattina per Vignola, che riapre al pubblico il mercato settimanale (il secondo mercato della provincia, per dimensioni).

“Il mercato – spiega l’assessore agli interventi economici, Massimo Venturi – tornerà quindi a svolgersi nelle sedi consuete (ex mercato ortofrutticolo, viale Mazzini, Corso Italia, viale Trento Trieste, via Paradisi, via Bellucci, via Minghelli), anche se con modalità volte a garantire la piena sicurezza di operatori e visitatori. Per accedere al mercato sarà infatti obbligatorio indossare la mascherina. Ci saranno poi controlli da parte della polizia locale, che sarà coadiuvata da una decina di steward coordinati dalla stessa polizia locale, i quali garantiranno un controllo dinamico del mercato, per scongiurare il più possibile il formarsi di assembramenti di persone nei pressi dei banchi.

Un’ulteriore misura che sarà adottata in questo periodo di “Fase 2”, sarà quella della diffusione sonora in tutta l’area del mercato di messaggi che invitano ad adottare buone pratiche per la sicurezza personale ed altrui, nonché ad evitare appunto assembramenti.

L’Amministrazione Comunale invita peraltro tutti i visitatori ad accedere al mercato solo per il tempo necessario all’acquisto, in modo da consentire il più possibile un deflusso sicuro e regolare dei clienti”.