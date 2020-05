Questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi a causa del maltempo. In genere alberi pericolanti come in via Filippo Schiassi dove una squadra è intervenuta alle ore 06:40: un albero è caduto sulla strada ostruendo il passaggio. I vigili del fuoco hanno rimosso l’ostacolo. Sul posto oltre al 115 anche la polizia locale di Bologna.



