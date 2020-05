“Spilamberto en plein air”: un progetto di sostegno al commercio che trasformerà Spilamberto in un café a cielo aperto

“Spilamberto en plein air”, questo il nome del progetto di riqualificazione commerciale e marketing che cercherà di sostenere le attività commerciali in questo periodo difficile per la ripresa economica.

In primis sarà gratuito l’utilizzo del suolo pubblico per le attività che vorranno organizzare uno spazio di vendita o somministrazione al di fuori dei propri locali. Inoltre verranno organizzate vere e proprie “isole” allestite in modo stabile o semifisso con sedie, tavolini, pallet e piante (messi a disposizione dal Comune) per riuscire a godersi un momento all’aria aperta consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, rispettando ovviamente i protocolli di sicurezza e le distanze. Si creerà un vero e proprio cafè a cielo aperto.

“Abbiamo pensato a questo progetto – spiega l’Assessore al Commercio Stefania Babiloni – per andare incontro principalmente alle esigenze dei nostri commercianti, mettergli a disposizione nuovi spazi, in modo da poter servire il maggior numero di clienti possibili nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, ma anche per dargli modo di avere nuovi spazi espositivi o spazi delimitati e sicuri dove poter far attendere le persone, siccome in molti locali del centro, purtroppo, sarà possibile far accedere un cliente per volta.

Oltre ai commercianti e gestori di attività di somministrazione, pensiamo possa essere piacevole anche per l’intera comunità avere a disposizione aree libere dove passare qualche ora in sicurezza.

In questi giorni, noto con piacere, che anche in altri Comuni si sta percorrendo la nostra stessa strada, segno questo che l’idea è vincente!”.