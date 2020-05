Riparte domani a Cavriago il mercato con tutti i settori merceologici

Il consueto appuntamento settimanale con gli ambulanti riprende con tutti i settori merceologici a partire da mercoledì 20 maggio e con delle nuove regole.

L’accesso sarà contingentato: non più di 400 persone potranno trovarsi all’interno di tutta l’area del mercato. Ci saranno quattro punti di entrata/uscita, presidiati da personale addetto, presso i quali sarà installata cartellonistica informativa: saranno via Della Repubblica accanto a via 20 Settembre; via Della Repubblica accanto a via del Cristo; Piazza Zanti da via De Amicis; via Roma.

Sarà prevista invece la chiusura con transenne con divieto di accesso all’area del mercato da via Sgrignano e da via Spato.

Nell’area del mercato si entra solo con mascherina; vige l’obbligo di distanziamento tra persone di almeno un metro, nelle file per accedere al banco, mentre si cammina nelle aree libere, in fase di visione e/o acquisto presso i banchi; si raccomanda di lavare frequentemente le mani con gel igienizzante (a disposizione presso ogni banco); gli operatori potranno vendere solo frontalmente (non si accede ai banchi dai lati).