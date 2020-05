NoiSiamoInvisibiliPerQuestoGoverno, la protesta della Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria San Giuseppe di Sassuolo

Lo scorso 12 maggio si è svolta la tavola rotonda organizzata dalle presidenze nazionali dell’USMI e della CISM, fortemente preoccupati della fatica di tante famiglie a pagare le rette e dell’indebitamento di tante scuole paritarie che non riescono a sostenere tutti i costi del personale.

Con un comunicato congiunto con le Associazioni, hanno chiesto che le bozze del DECRETO RILANCIO, circolate l’11.05.2020, fossero modificate per prevedere aiuti concreti alle famiglie, salvando così la scuola pubblica, statale e paritaria.

Ora tocca alla politica, ma bisogna sostenerla attraverso un gesto simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti altri cittadini, oltre ogni schieramento, perché chi ama la scuola sa bene che questa è trasversale a tutto.

La Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria San Giuseppe di Sassuolo non ha ritenuto opportuno togliere alle famiglie, già penalizzate, il servizio delle videoconferenze e non vuole rimanere estranea al problema e sta chiedendo la collaborazione di tutti.

Oggi e domani la scuola ha organizzato un FLASH MOB on line.

Partecipare sarà molto semplice:

– Realizzate insieme ai vostri bimbi il disegno di un arcobaleno con la frase

“# Noi siamo invisibili per questo governo”

– Scattate una foto dell’elaborato e pubblicatela sui social taggando la scuola, così creeremo un rumore educativo e costruttivo;

– Inviate l’immagine che è presente in questo articolo, ai seguenti indirizzi:

presidente@pec.governo.it, segreteria.azzolina@istruzione.it