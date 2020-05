Il Tecnopolo del Biomedicale ha aiutato più di 250 aziende a produrre mascherine chirurgiche

Il Tecnopolo della ricerca biomedicale consolida il suo posizionamento nell’attività di testing per le mascherine chirurgiche, alla quale si era candidata dall’inizio dell’emergenza Covid-19.

Da metà marzo, il centro di ricerca di Mirandola, è stato contattato da più di 800 tra aziende, istituti, e soggetti pubblici: un terzo dei contatti ricevuti si sono trasformati in ordini attivi.

Il rigore scientifico, le competenze tecniche dei ricercatori e il know how in ambito certificazioni e validazioni hanno portato al Tecnopolo significativi riscontri positivi e i numeri confermano questo riconoscimento.

Il Centro di ricerca, nato nel 2012 dopo il sisma che ha colpito la bassa modenese, ha svolto una vera e propria attività di accompagnamento delle imprese verso un settore, quello dei dispositivi medici, molto normato e con regole stringenti per la tipologia di produzione. Diverse aziende hanno inoltre ottenuto la validazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e la loro produzione è già in commercio.

“Al Tecnopolo di Mirandola e a quanti operano al suo interno, va il mio ringraziamento unitamente a quello della comunità mirandolese, per lo sforzo profuso dall’inizio dell’emergenza fino ad oggi – dichiara il Sindaco di Mirandola Alberto Greco – L’attività di testing che ha saputo organizzare in pochissimo tempo, ne ha fatto un punto di riferimento nazionale per tutte quelle imprese che hanno convertito parte della propria produzione nella realizzazione di mascherine chirurgiche e protettive. Si aggiunge in questo modo ulteriore valore al territorio ed all’eccellenza biomedicale che è in grado di esprimere, riconosciuta per altro in tutto il mondo. Un comparto produttivo di prim’ordine che, a partire dal 25 febbraio scorso, ha saputo rispondere in modo adeguato all’incremento delle richieste di strumentazioni sanitarie provenienti dall’Italia e dall’estero

Il sistema di protezione individuale, in questa emergenza sanitaria, sta mettendo in evidenza il valore di una “semplice mascherina” a cui non eravamo certamente abituati e che ci accompagnerà nel nostro futuro. Si sta sviluppando un interesse sulla tipologia del prodotto in termini di materiali, ergonomicità, usabilità con sviluppo di attività di ricerca e innovazione.

Si conferma ancora di più il ruolo del Tecnopolo all’interno del distretto del biomedicale. Mascherine e non solo: il Covid-19 sta modificando i paradigmi della vita sociale e inevitabilmente ha aperto ambiti di interesse da parte di aziende lontane dal settore.

TPM “Mario Veronesi”

Il TPM, gestito da Fondazione Democenter-Sipe e situato nel cuore del distretto biomedicale mirandolese, è un generatore e un facilitatore dei percorsi di innovazione per le imprese e per tutti i soggetti coinvolti nella creazione di nuovi prodotti, processi e servizi. In questo contesto, accanto alle attività di ricerca e sviluppo industriale, formazione e diffusione della conoscenza, la generazione di nuove idee e l’attrattività sul territorio rappresentano gli elementi principali della mission della struttura.