Grosso incendio di fienile a San Giovanni in Persiceto

Ieri sera poco dopo le 21:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un grosso incendio in un’azienda agricola a San Giovanni in Persiceto in località Le Budrie, in via Spartana. A bruciare circa 1500 balle di fieno sistemate in un fienile attiguo alle stalle. Le squadre hanno subito spostato gli animali mettendoli in sicurezza lontano dal fumo e dalle fiamme. Hanno poi circoscritto il rogo che ha avvolto l’intera struttura.

Sul posto i vigili del fuoco sono giunti con numerose squadre e hanno lavorato tutta la notte con l’ausilio di autobotti e di autoscala. L’intervento è tutt’ora in corso con fiamme vive e la struttura che in parte sta collassando. Presenti ieri sera il 118 e i carabinieri oltre al 115. Per fortuna non si lamentano danni a persone.