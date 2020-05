Barcaiuolo (Fratelli d’Italia): “Sostegno alle scuole paritarie”

“Un grave errore in quanto le scuole paritarie, equiparate a quelle statali per Legge, formano circa 900mila studenti, con un risparmio per lo Stato quantificato in circa 6 miliardi l’anno, ed hanno un ruolo fondamentale nell’istruzione e nella formazione dei nostri figli” – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo.

“Le scuole paritarie sono state completamente abbandonate dal governo, che non si è posto il problema di tutte quelle famiglie che reputano quelle scuole la scelta migliore per i loro figli. Si tratta di una grave ingiustizia che impedisce di fatto la libertà di decidere il tipo di istruzione che si preferisce. Quelle famiglie, al pari delle altre, hanno diritto di essere sostenute dallo Stato così come gli istituti paritari che si trovano in grandissime difficoltà economiche e rischiano in moltissimi casi di non poter riaprire” incalza il consigliere.

Molti gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia al decreto Nazionale, tra i quali alcuni specifici sulla situazione delle scuole paritarie.

“Se queste modifiche non dovessero essere accolte, la Regione Emilia Romagna dovrà farsi carico delle mancanze da parte del Governo centrale con soluzioni che possano sostenere le famiglie e questi istituti nel loro servizio alla comunità” conclude Barcaiuolo.

(Michele Barcaiuolo – Consigliere Regionale gruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni)