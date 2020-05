Modena racconta su Facebook: Siti, Santagata e Baraldi

Walter Siti e Marco Santagata “Amici Nemici” e “La sconosciuta” di Barbara Baraldi. La rassegna “Modena Racconta” prosegue mercoledì 20 e sabato 23 maggio alle 19 con due nuovi appuntamenti in diretta Facebook, sulla pagina social del Comune “Città di Modena”, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione e “Il Dondolo” casa editrice digitale del Comune di Modena, diretta da Beppe Cottafavi.

Mercoledì 20 maggio alle 19 seconda puntata dedicata a “Amici Nemici”, ebook del Dondolo che ha pubblicato il dialogo tra Walter Siti e Marco Santagata, modenesi vincitori rispettivamente di Premio Strega e Premio Campiello. La lettura è affidata all’attore Ert Simone Francia, che racconta, attraverso le parole dei due protagonisti, due vite parallele di studio e scrittura di due grandi intellettuali modenesi. I premi, la formazione a Modena al Liceo Muratori, l’esperienza a Pisa alla Normale. Un doppio racconto di formazione allo specchio e il primo loro lavoro firmato insieme.

Sabato 23 maggio alle 19 l’appuntamento è, invece, con l’attrice Ert Maria Vittoria Scarlattei, che legge il racconto “La sconosciuta” della scrittrice modenese Barbara Baraldi, il più scaricato degli ebook del Dondolo. All’ombra della Bonissima, statua dallo sguardo indecifrabile, uno dei simboli di Modena che insieme è un enigma,, si dipana un racconto nerissimo, che lambisce le profondità dell’animo umano. Un thriller psicologico dal ritmo incalzate e ipnotico. Barbara Baraldi l’autrice emiliana soprannominata dalla stampa la regina del gotico italiano è autrice di thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di fumetti per “Dylan Dog”. Ha pubblicato romanzi con Mondadori, Castelvecchi, Einaudi e un ciclo di guide ai misteri di Bologna per Newton & Compton. Ha collaborato con la Walt Disney Company come consulente creativa. È tra i protagonisti di Italian noir, il documentario prodotto dalla BBC sul thriller italiano. “Aurora nel buio” (Giunti), primo di una serie di thriller con protagonista la profiler bipolare Aurora Scalviati, è stato finalista al premio Fedeli e si è aggiudicato il premio Nebbia Gialla 2018.

Il prossimo appuntamento in diretta Facebook su “Città di Modena” è in programma mercoledì 27 maggio alle 19 con l’attore Michele Dell’Utri della Compagnia permanente di Ert che legge di Anna Ferri “L’opera struggente a Modena di un formidabile genio: Basquiat” (Il Dondolo).

Tutti i video delle letture di “Modena racconta” dopo la diretta sono disponibili al link http://emiliaromagnateatro.com/ert-on-air e caricati sul canale YouTube Ert (https://www.youtube.com/user/emiliaromagnateatro) da cui si possono rivedere.