10.000 mascherine alle attività commerciali di Soliera

Nella giornata di oggi – lunedì 18 maggio – il Comune di Soliera distribuisce, tramite i volontari della Protezione Civile, una dotazione gratuita di mascherine Montrasio alle attività commerciali e di servizio che riaprono i battenti, nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza per clienti e dipendenti. A beneficiare della consegna sono oltre 150 esercenti solieresi: 100 mascherine per ogni bar e ristorante; 50 per negozi di vario genere, parrucchieri, estetisti, etc.

I quasi 10.000 Dpi (dispositivi di protezione individuale) torneranno utili nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ma permane l’obbligo di indossare la mascherine per tutti i cittadini.