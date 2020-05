Fratelli d’Italia/Evoluzione Maranello in tema di Covid-19

Fratelli d’Italia/Evoluzione Maranello in questi giorni aveva proposto al sindaco, all’amministrazione comunale e a tutti i partiti presenti in consiglio comunale di muoversi in modo unitario, proponendo e dando consigli per come affrontare questa tragica crisi senza divisioni, dimostrando a tutti che a livello locale saremmo riusciti a fare quello che a livello nazionale non è stato possibile.

Maranello una grande famiglia, governata dal sindaco, avrebbe potuto affrontare i problemi in modo compatto, la risposta non è mai arrivata.

Purtroppo anche noi abbiamo il nostro Conte, non importa essere uniti importa dimostrare che chi comanda dispensa elargizioni come se fossero favori concessioni dovuti alla sua bontà.

Vi prego non parlate di polemiche, perché negli ultimi due mesi mai abbiamo detto una parola diversa e in contrapposizione a quelle del sindaco, anzi quando alcuni si sono lamentati criticandolo, noi la abbiamo difeso.

Continueremo a fare proposte utili ai Maranellesi, ma che nessuno si sorprenda se il nostro atteggiamento nei confronti di chi non ci considera degni, utili di collaborare per ottenere un risultato il più positivo possibile per i nostri cittadini, sarà un comportamento adeguato a questa scelta che abbiamo subito e che non volevamo.

Detto questo, anzi prima di quanto fin ora esposto voglio ringraziare la Ferrari, orgoglio nazionale, di tutto quello che sta facendo per il nostro paese.

GRAZIE per avere condiviso con tutta la comunità maranellese il suo programma ‘Back on Track’

GRAZIE per le 21.500 mascherine lavabili

GRAZIE per la sensibilità mostrata e per essere il nostro grande e costante riferimento.

Ai cittadini faccio un appello:

“continuate ad essere virtuosi e a rispettare non solo voi stessi, ma soprattutto gli altri”