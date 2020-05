Formigine: il Consiglio approva mozione della Lega a favore delle imprese sul territorio

Nella seduta del Consiglio Comunale di Formigine del 14/05/2020 è stata approvata la mozione della Lega per sostenere le imprese sul territorio. “Abbiamo chiesto di adeguare la TARI in rapporto ai mesi di stop causa Covid-19, azzeramento della COSAP e dell’ICP per tutto il 2020 oppure scalarlo nei periodi successivi per coloro che lo hanno già pagato, aprire un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria per destinare fondi specifici all’acquisto di DPI e dare la possibilità a bar e ristoranti di occupare suolo pubblico gratuitamente per aumentare lo spazio a disposizione”. Spiega il Gruppo Consigliare Lega Formigine per Salvini Premier.

“Siamo contenti che la nostra mozione sia stata votata favorevolmente da quasi tutti i consiglieri comunali (contrario Righi Riva), quello che abbiamo votato, sono impegni concreti che aiuteranno i commercianti del comune di Formigine ad una ripresa e ci auspichiamo che sia il più veloce possibile”.