Da lunedì 18 maggio la Biblioteca di Spilamberto apre su appuntamento

A partire da lunedì 18 maggio la Biblioteca di Spilamberto sarà aperta al pubblico su prenotazione per il solo servizio di prestito e restituzione dei libri e del materiale multimediale. Non sarà ancora possibile, per il momento, leggere e studiare in biblioteca, sfogliare quotidiani e riviste, accedere agli scaffali ed entrare nelle sale, utilizzare i computer della biblioteca per consultare il catalogo o per navigare in internet, sostare al banco prestito per richieste bibliografiche, accedere al bagno.

Per fissare gli appuntamenti gli orari sono:

martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 10

lunedì e mercoledì dalle 9 alle 10:30 e dalle 15 alle 17

venerdì dalle 9 alle 10:30

Gli orari di apertura sono:

dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30

lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18:30

sabato dalle 10 alle 13

L’utente all’atto della prenotazione telefonica o tramite posta elettronica dovrà specificare nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico e i titoli dei libri.

Per la ricerca dei materiali da prendere in prestito e per ogni informazione è possibile usare il catalogo www.bibliomo.it, l’App BiblioMo e il catalogo dei libri per ragazzi www.kids.bibliomo.it.

In questa prima fase il numero di documenti prestabili è di 5 libri per i bambini e 3 libri per gli adulti, non sarà attivo il prestito interbibliotecario.

Per fissare l’appuntamento si può telefonare in biblioteca al numero 059/789965 o scrivendo a biblioteca@comune.spilamberto.mo.it.

I libri richiesti saranno preparati dai bibliotecari e si potranno ritirare in modalità “take away” direttamente al banco prestito.

Grazie alla disponibilità dei volontari sarà ancora attivo il servizio di consegna a domicilio.

La restituzione dei libri avverrà tramite il carrello posto all’ingresso della biblioteca. In nessun caso il materiale da restituire dovrà essere consegnato agli operatori o depositato al banco prestito. Tutti i prestiti in corso sono stati prorogati fino al 4 giugno.

Per entrare in biblioteca è necessario indossare la mascherina e disinfettare le mani utilizzando i prodotti messi a disposizione all’ingresso. Si potrà accedere uno alla volta seguendo la segnaletica di entrata e uscita, mantenendo le distanze di sicurezza dagli altri utenti e dal bibliotecario.

Particolare attenzione alla sicurezza dei materiali che, una volta rientrati dal prestito verranno isolati tramite quarantena di 10 giorni per i libri e e sanificati tramite disinfezione della copertine con soluzione idroalcolica, manipolati unicamente dagli operatori della biblioteca con guanti e mascherina.