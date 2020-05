Chiusure notturne su Ramo Verde Tangenziale Bologna e A1

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura;

dalle 20:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso, sul Ramo Verde, lo svincolo di immissione sulla SS9 Via Emilia, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Bologna città e sarà anche chiuso, per chi proviene da Modena, lo svincolo di immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto; dalle 21:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, saranno chiusi gli svincoli di entrata che dalla SP568 Persicetana immettono sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale e in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 Via Emilia oppure lo svincolo 2 della Tangenziale “Borgo Panigale”.

***

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per lavori di pavimentazione, nelle tre notti consecutive di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli Direttissima (Località La Quercia) e Rioveggio, in direzione di Firenze.

Chi da Bologna viaggia verso Firenze, potrà percorrere la A1 Milano-Napoli Direttissima.

Per il traffico diretto sulla Panoramica, si consiglia di utilizzare la A1 Direttissima e uscire alla stazione di Badia, con rientro sulla Panoramica alla stazione autostradale di Pian del Voglio.