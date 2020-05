Sabato nuova distribuzione di mascherine a Vezzano

Sabato 16 maggio dalle ore 9.00 alle 19.00 – presso il parcheggio della Pinetina e l’area verde adiacente la sede della Protezione Civile – l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, effettuerà una nuova distribuzione di oltre 4900 mascherine, 3750 ricevute dalla Regione Emilia-Romagna e le restanti donate al Comune.

In questa occasione la modalità sarà quella del drive-through, ovvero le mascherine saranno consegnate nei luoghi prestabili direttamente in auto, senza che chi richiede l’ausilio protettivo debba quindi scendere dalla propria vettura.

“Per snellire le operazioni di distribuzione, una singola persona potrà essere delegata al ritiro per più nuclei familiari – ha dichiarato il Sindaco Stefano Vescovi. – Per questo motivo invitiamo i cittadini ad organizzarsi chiedendo ai vicini di casa, soprattutto se anziani o impossibilitati in qualche modo ad effettuare il ritiro. Chiediamo infatti a tutti i cittadini di collaborare alla distribuzione con la massima responsabilità ed ordine”.

I residente a Montalto, La Vecchia e Paderna potranno ritirare le mascherine presso il parcheggio della Pinetina mentre i residenti a Vezzano sul Crostolo, Sedrio e Pecorile potranno recarsi in Via al Palazzo, dove ha sede la Protezione Civile.

I volontari consegneranno quindi le mascherine, imbustate in loco, ai nuclei familiari che ne facciano richiesta, registrando i cittadini a cui le mascherine verranno consegnate o per i quali il ritiro verrà fatto da altri.

Insieme alla mascherina verrà consegnato un tagliando con i dati per devolvere il 5×1000 al Comune di Vezzano sul Crostolo. All’atto della dichiarazione dei redditi è infatti possibile donare il 5×1000 indicando il soggetto prescelto e il codice fiscale dello stesso.