Ruba generi alimentari al supermercato: denunciato nel reggiano

Si è impossessato di quattro pezzi di Grana Padano ma l’azione furtiva non è sfuggita al personale del supermercato che ha provveduto ad allertare i Carabinieri. I fatti risalgono alla metà di aprile quando l’uomo, un rumeno 35enne abitante nel modenese, si era intrufolato in un supermercato di Correggio da dove ne era uscito con generi alimentari per una cinquantina di euro.

Vistosi scoperto dal proprietario dell’esercizio commerciale ha anche tentato di investirlo con l’auto usata per la fuga quando questo, fuori dal negozio, ha provato a fermarlo. Partendo dal numero di targa usata dal ladro, i Carabinieri di Correggio, intervenuti subito dopo i furto, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno consentito l’identificazione del modenese, il quale dovrà ora rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria reggiana del reato di furto aggravato.