Reggio Emilia: si rifiuta di indossare la mascherina al supermercato, interviene la Polizia

Nel pomeriggio di ieri è stato richiesto l’intervento al “113” di personale della Polizia di Stato, in quanto all’interno di un supermercato vi era un cliente che si rifiutava di utilizzare la mascherina nei locali creando problemi con l’utenza. Sul posto l’uomo esibiva alcune certificazioni mediche che non permettevano di valutare l’esenzione all’uso della mascherina.

Gli Agenti pertanto sulla scorta delle accese rimostranze, decidevano di contattare telefonicamente il medico di base dell’uomo che invece nel confermare le patologie indicate nel referto, assicurava che non vi era alcun motivo per evitare di indossasse la mascherina protettiva. Posto di fronte a tale evidenza l’uomo, 40 enne residente in città, cessava nelle sue intenzioni e senza creare alcun problema si allontanava.