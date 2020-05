Da San Lazzaro a Rolo per vendere hashish: spacciatore arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena, hanno arrestato un quarantacinquenne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo durante un’attività investigativa che i militari avevano avviato per risalire all’identità di un trafficante di droga, sospettato di fornire sostanze stupefacenti per le strade di San Lazzaro di Savena.

Le indagini hanno condotto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro in provincia di Reggio Emilia, fino a individuare la persona sospetta nel parcheggio di un supermercato di Rolo, mentre stava vendendo della droga a un cliente italiano del luogo. Sottoposto a una perquisizione, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish e 3.150 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il marocchino, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato tradotto in carcere.