On line il quarto numero del periodico mensile “FocusUnimore” dedicato alle reazioni dell’Ateneo alla pandemia

On line sul sito di Ateneo (http://www.focus.unimore.it/) e diffuso via mail presso comunità accademica e stakeholders il quarto numero del mensile “FocusUnimore”, il periodico di approfondimento di Unimore che vuole rispondere, da un lato, alla esigenza di valorizzazione delle sue attività di ricerca e, dall’altro, alla volontà di coltivare il dialogo interno ed esterno all’Ateneo con i territori modenese e reggiano, nonché con i soggetti istituzionali, economici, associativi, formativi.

Il nuovo numero di maggio è dedicato alle reazioni di Unimore rispetto alla pandemia da coronavirus, sotto i vari aspetti: didattici, scientifici, di impatto socio-economico, con un’attenzione mirata anche alle idee per la ripresa.

Si apre con un editoriale del prof. Giacomo Cabri, Delegato del Rettore alla Didattica, che coglie e sottolinea l’”incredibile sforzo di tutti”, dei suoi docenti, di studenti e del personale tecnico-amministrativo di “mettersi in gioco in modo nuovo” mediante l’attività didattica a distanza e le pratiche di lavoro agile.

Partono da qui una serie di contributi che, attraverso le pagine della rivista, descrivono come l’Ateneo ha saputo reagire alla emergenza e come, ora, sta affrontando la cosiddetta “Fase 2”.

Di questi aspetti trattano diffusamente la professoressa Sonia Bergamaschi, Delegata del Rettore per l’Informatica, nell’ambito di un contributo che presenta la nuova sezione del sito “Unimore online”, e un articolo che esamina le problematiche pedagogiche per la scuola e le agenzie educative extra-scolastiche dell’adattamento a distanza della didattica (e dell’educazione), a partire dalle concrete esperienze del DESU.

Altre pagine forniscono un’accurata rassegna dei significativi apporti scientifici e terapeutici nel contrasto al COVID-19 che stanno offrendo con generosità e competenza docenti, ricercatori/trici, specializzandi/e e dottorandi/e di Unimore, variamente impegnati in attività assistenziali, in studi e in progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

Non manca una parte specificamente dedicata alle questioni riorganizzative per una ripresa in sicurezza delle attività che – come conferma una testimonianza del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia – si ripercuoterà anche sulla formazione del personale sanitario.

La criticità della situazione, ora che si parla apertamente di dopo emergenza, si colgono, poi, nei contributi che vengono dal Dipartimento di Economia Marco Biagi (che sta riunendo in un unico spazio on line articoli, contributi e lezioni sulle conseguenze che COVID-19 ha avuto a livello socio-economico nonché alcune idee per la ripresa), in una raccolta di saggi a carattere giuridico, proposta dal CRID – Centro Documentazione del Centro di Ricerche Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità di Unimore (che pongono l’accento sugli interrogativi di questa lunga stagione di legislazione d’emergenza) e nell’iniziativa lanciata dal corso di laurea in Storia e Culture Contemporanee (SCC) dal titolo “Vocabolario critico – Pillole di SCC” (entro la quale ogni due giorni un lemma ritenuto centrale per capire quanto ci sta accadendo viene raccontato mediante brevi clip video che forniscono spunti di riflessione e di approfondimento).

Il numero si conclude con una serie di utili informazioni rivolte agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria, e alle loro famiglie, nell’ambito del progetto unimore orienta on line (https://www.unimore.it/unimoreorienta/) in vista delle future immatricolazioni.