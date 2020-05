Due allievi del Peri-Merulo coinvolti nel progetto internazionale “Touch the sound”

Ottima riuscita della partecipazione di due giovani allievi dell’Istituto Afam Peri-Merulo ieri, in diretta streaming internazionale con San Pietroburgo, per il progetto “TOUCH THE SOUND”. Il progetto culturale russo intende far comunicare arte e musica in diretta, in questo caso attraverso i social, con giovani esecutori da tutto il mondo mentre loro coetanei collegati in tempo reale dipingono ispirati dalla musica.

Il chitarrista Marco Del Prato, allievo del m° Claudio Piastra e l’arpista Anna Gabbi, allieva del m° Davide Burani, si sono esibiti eseguendo rispettivamente un Preludio e fuga di J. S. Bach e il brano La source op. 23 di Albert Zabel, musicista tedesco che proprio a San Pietroburgo operò come compositore del Balletto imperiale e fu docente del conservatorio.

Numerosi i giovani interpreti coinvolti da diversi paesi, tutti di notevole bravura e solida scuola, e fra essi i nostri due rappresentanti hanno ottimamente figurato, riscuotendo gli apprezzamenti live degli organizzatori.

L’evento è andato in streaming ieri pomeriggio alle 15 ora italiana ed è stato organizzato dal Lions Club St.Petersburg Stars e approdato nella nostra città con la collaborazione del m° Corrado Sevardi, di Anna Paglia del Lions Club Ludovico Ariosto e della presidentessa del Club russo Tatiana Maslennikova.