Ausl IRCCS Reggio Emilia: ripresa screening tumore collo dell’utero

COVID 19, da lunedì 25 maggio riprende lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero tramite il consueto invio a casa della lettera con indicate la data e l’ora dell’appuntamento.

Occorrerà rispettare l’orario dell’appuntamento, indossare la mascherina e igienizzare le mani, mantenere il distanziamento sociale, entrare singolarmente nella struttura ove presente il consultorio (eventuali accompagnatori dovranno sostare al di fuori della struttura). In caso di quarantena, oppure in presenza di sintomi, come febbre, tosse, raffreddore, sarà necessario annullare telefonicamente l’appuntamento.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al Centro Screening al numero 0522 335327 dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, il venerdì dalle ore 8 alle ore 13.