33enne distrugge vetrate del commissariato di Sassuolo

Attimi tesi in commissariato a Sassuolo dove un 33enne sassolese si è presentato chiedendo un passaporto per gli Stati Uniti.

Non avendo ottenuto quanto voleva, l’uomo, che aveva già avuto in passato problemi di salute mentale, è uscito e ha divelto un palo della segnaletica stradale e distrutto le vetrine del commissariato prima di venire bloccato dagli agenti ed essere affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale di Sassuolo. Per lui una denuncia per danneggiamento aggravato.